Глава МИД Литвы: никогда не теряйте дух свободы!
Глава МИД Литвы: никогда не теряйте дух свободы!

Линкявичюс о требовании России остановить расширение НАТО: больше никаких уступок!

SOVAОт

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на Бухарестском саммите НАТО не удалось убедить некоторых союзников по альянсу предоставить План действий по членству (ПДЧ, MAP) Грузии и Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году нам не удалось убедить союзников дать Украине и Грузии ПДЧ. Оппоненты утверждали, что это спровоцирует Россию. И Россия была спровоцирована наоборот – она ​​оккупировала 20% Грузии, захватила Крым и теперь требует еще большего! Больше никаких уступок».

Ранее МИД России потребовал от НАТО «на основе принципа равной и неделимой безопасности» выработать серьезные долгосрочные правовые гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение альянса на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг требование Москвы, заявив, что все нации в Европе самостоятельно выбирают системы безопасности.

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