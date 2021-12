Линкявичюс о требовании России остановить расширение НАТО: больше никаких уступок!

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что на Бухарестском саммите НАТО не удалось убедить некоторых союзников по альянсу предоставить План действий по членству (ПДЧ, MAP) Грузии и Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

«На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году нам не удалось убедить союзников дать Украине и Грузии ПДЧ. Оппоненты утверждали, что это спровоцирует Россию. И Россия была спровоцирована наоборот – она ​​оккупировала 20% Грузии, захватила Крым и теперь требует еще большего! Больше никаких уступок».

In 2008 at #NATO Summit in Bucharest we failed to persuade Allies to grant #Ukraine and #Georgia MAP. Opponents have argued that this will provoke #Russia. It was provoked the contrary- occupied 20% of Georgia, captured Crimea and now demanding even more. No more concessions!

