Коронавирус в Грузии: статистика 11 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 542 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 886 364-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 648;

Имерети – 558;

Самегрело – Земо Сванети – 276;

Шида Картли – 251;

Квемо Картли – 182;

Аджария – 187;

Кахети –154;

Мцхета-Мтианети – 117;

Гурия – 85;

Самцхе-Джавахети – 64;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 234 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 827 676 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 64 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 695 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 45 967 (+1 244). В тяжелом состоянии находятся 1 560 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 334 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 164 человека;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 174 человека;

В карантинных пространствах находятся – 37 человек;

Проходят лечение на дому – 38 629 человек;

На самоизоляции находятся – 39 512 человек.

За последние 24 часа было проведено 57 978 тестов. В том числе 34 558 исследований на антиген и 23 420 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,11%. Показатель за последние 14 дней – 7,93%.