Коронавирус в Грузии: статистика 11 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 542 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 886 364-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 648;
- Имерети – 558;
- Самегрело – Земо Сванети – 276;
- Шида Картли – 251;
- Квемо Картли – 182;
- Аджария – 187;
- Кахети –154;
- Мцхета-Мтианети – 117;
- Гурия – 85;
- Самцхе-Джавахети – 64;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 20.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 234 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 827 676 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 64 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 695 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 45 967 (+1 244). В тяжелом состоянии находятся 1 560 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 334 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 164 человека;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 174 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 37 человек;
- Проходят лечение на дому – 38 629 человек;
- На самоизоляции находятся – 39 512 человек.
За последние 24 часа было проведено 57 978 тестов. В том числе 34 558 исследований на антиген и 23 420 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,11%. Показатель за последние 14 дней – 7,93%.