Transparency International: 62 из 150 депутатов парламента Грузии имеют связи с бизнесом

Неправительственная организация Transparency International – Georgia подготовила отчет о незадекларированных бизнес-активах членов парламента Грузии 10-го созыва. Их деятельность, несовместимая со статусом депутата, представляет собой проблему для законодательного органа, подчеркивают авторы.

В исследовании отмечается, что этим вопросом должно заинтересоваться Бюро государственной службы, поскольку у НПО нет возможности установить, действительно ли незадекларированные компании занимаются предпринимательской деятельностью. Кроме того, к делу должен подключиться парламентский комитет по процедурным вопросам, который изучит вопрос несовместимости депутатской работы с предпринимательством.

На основе изучения официальных данных Transparency International выяснила, что из 150-ти членов парламента связи с бизнесом имеют 62 депутата. 10 законодателей не полностью указали в своих декларациях информацию о долях, которыми владеют, 13 – не полностью задекларировали косвенную предпринимательскую деятельность (связанные / дочерние компании).

Долями в наибольшем количестве компаний (10 и более) владеют следующие депутаты:

Бадри Джапаридзе (фракция «Лело – Партнерство для Грузии») – 32 компании;

Мамука Хазарадзе (фракция «Лело – Партнерство для Грузии») – 30 компаний;

Васил Чигогидзе (Фракция «Грузинская мечта») – 22 компании;

Автандил Енукидзе (политическая группа «Европейские социалисты») – 20 компаний;

Фридон Инджия (политическая группа «Европейские социалисты») – 20 компаний;

Кахабер Окриашвили (Фракция «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция «Сила в единстве») – 12 компаний.

Дилар Хабулиани (Фракция «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция «Сила в единстве») – 10 компаний.

Transparency International напоминает, что депутаты парламента Грузии не имеют права напрямую осуществлять деятельность с целью получения прибыли, управлять материальными ценностями и финансовыми средствами, быть руководителем компаний, осуществлять полномочия членов надзорного, контролирующего, ревизионного или консультационного органа.

При этом в 12 случаях, параллельно с работой в парламенте, депутаты продолжали осуществлять свою представительскую деятельность, говорится в отчете. В большинстве случаев в декларациях доход от такой деятельности указывается в размере 0 лари. О получении дохода заявили лишь 22 депутата из 62-х. Согласно декларациям, наибольшую прибыть от предпринимательской деятельности за год получили:

Кахабер Окриашвили (Фракция «Единое национальное движение – Объединенная оппозиция «Сила в единстве») – 11 268 533,54 лари (около 3,6 млн долларов);

Фридон Инджия (политическая группа «Европейские социалисты») – 1 528 556 лари (около 490 тысяч долларов);

Антон Оболашвили (фракция «Грузинская мечта») – 1 418 917,5 лари (около 460 тысяч долларов);

Элгуджа Гоциридзе (фракция «Грузинская мечта») – 1 263 590,42 лари (около 400 тысяч долларов).

Как отмечают авторы, отчет о незадекларированной предпринимательской деятельности депутатов и их связях с бизнесом основан на информации, собранной путем обработки официальных источников (декларации собственности, данные сайта Национального агентства публичного реестра, информация, запрошенная у парламента). Сведения об имуществе членов парламента и их долях в компаниях приведена в исследовании по состоянию на 16 сентября 2021 года.