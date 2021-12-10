СГБ Грузии: российские оккупационные силы задержали двух человек

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о незаконном задержании российскими оккупационными силами двух граждан страны. Инцидент произошел недалеко от села Цинагари, неподконтрольного официальному Тбилиси.

По данным СГБ, после случившегося была активизирована «горячая линия» и проинформированы Миссия наблюдателей ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе.

«Центральное правительство Грузии использует все имеющиеся в его распоряжении механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц. Российские оккупационные силы несут полную ответственность за нарушение основных прав человека на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации. Различные незаконные действия с их стороны наносят ущерб безопасности на местах и ​​усложняют повседневную жизнь местного населения», — говорится в заявлении Службы госбезопасности.