Протоиерей, критиковавший Патриархию Грузии, будет отстранен от богослужения

Протоиерей Илия Чигладзе, известный своими критическими заявлениями в адрес Патриархии Грузии, будет отстранен от богослужения. Как заявили в Службе по связям с общественностью ГПЦ, соответствующее решение синодальная комиссия приняла в связи с его оскорблениями представителей духовенства.

«Как известно, на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви 11 февраля 2021 года, помимо прочего, речь шла о перманентно распространяемых посредством СМИ оскорбительных заявлениях протоиерея епархии Великобритании и Северной Ирландии Илии (Ираклия) Чигладзе в адрес членов Священного Синода и отдельных священнослужителей. Изучение этого вопроса было поручено синодальной комиссии».

Позже, как заявили в Патриархии, отец Илия должен был «в разумные сроки» – не позднее трех месяцев после вынесения комиссией заключения – предстать перед ней. Однако протоиерей не явился и не дал никаких объяснений по этому поводу.

В Службе по связям с общественностью, при этом, добавляют, что и после февральского заседания Синода Илия Чигладзе продолжил вышеупомянутые действия. Поэтому было предложено запретить ему священнослужение. «Этот вопрос будет передан в Священный Синод для вынесения окончательного решения», — говорится в тексте.

Сам Илия Чигладзе, комментируя заявление Патриархии, сказал, что столкнулся с тоталитаризмом и репрессивным режимом в Церкви, которая хоть и называется православной, но является «советско-сталинистско-кремлевской».

По словам священнослужителя, утверждения о том, что он не ответил на обращение ГПЦ, является ложью, поскольку еще 25 июня он сделал публичное заявление.

«Что касается раскаяния, то оно нужно всем, и прежде всего – незаконным правителям Грузинской православной церкви за их антихристианскую, антиевангелистскую и антиканоническую деятельность, что полностью развратило нашу Патриархию и епархию, сознание и духовное состояние паствы», — написал протоиерей в соцсетях.