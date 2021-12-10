Премьер Грузии назвал права человека приоритетом властей

Правительство Грузии заботится о создании равных, свободных и достойных условий для граждан страны, вне зависимости от их принадлежности к какой-либо группе. Такое заявление премьер-министр Ираклий Гарибашвили сделал в Международный день прав человека.

«В результате парламентских выборов 1 октября 2012 года народ Грузии выразил четкую волю и поддержку радикальных изменений в стране, защита прав и свобод человека является главным приоритетом нашей власти», — заверил глава кабмина.

По его словам, власти Грузии являются и будут оставаться гарантом выражения свободной воли, развития и прогресса граждан страны. «Мы считаем, что для построения демократического государства необходимо защищать интересы всех групп и индивидов, заботится об их правовом статусе», — добавил премьер.