Грузинские НПО призвали парламент изучить деятельность пророссийской платформы Alt-Info

Грузинские НПО призвали парламент изучить деятельность и финансовые связи пророссийской медиаплатформы Alt-Info и других групп, которые противоречат интересам государства. Неправительственные организации обратились к депутатам с совместным заявлением.

Авторы отмечают, что усиление в Грузии антизападной и пророссийской силы и в конечном счете ее приход к власти входит в интересы Москвы, поскольку она хочет не допустить интеграции страны в евроатлантические структуры.

«Радикальная группировка Alt-Info, которой характерны насильственные действия, язык ненависти и угрозы насилия, в течение многих лет вела пропаганду против союзников Грузии и закрепленного в Конституции западного, евроатлантического курса, обвиняя их в грубом вмешательстве во внутренние дела Грузии, колонизации страны, борьбе с грузинскими традициями и христианством. Alt-Info считает, что у Грузии нет европейского будущего, и открыто требует прекращения либеральной демократии и разрыва партнерских отношений с Западом».

В заявлении также говорится, что медиаплатформа ставит перед обществом ложную дилемму и убеждает граждан, что они должны сделать выбор между превращением Грузии в зону турецкого влияния / исламизации и возвращением в сферу влияния России. Alt-Info утверждает, что только Москва может спасти Грузию.

Авторы совместного обращения считают Alt-Info пытается создать ложную иллюзию того, что для восстановления своей территориальной целостности Тбилиси должен войти в систему безопасности и экономики России.

НПО также заявляют, что в прошлом ложные идеи нейтралитета использовали и другие политические силы – «Альянс патриотов» и «Демократическое движение – Единая Грузия».

Письмо подписали следующие организации: