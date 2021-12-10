Грузинская модель Матильда Гварлиани стала лицом британского журнала Wonderland

Грузинская модель Матильда Гварлиани стала лицом обложки популярного журнала Wonderland Magazine 2022.

Wonderland – британское издание, выходяще два раза в месяц в Ноттинг-Хилле (Лондон) и посвященное современному образу жизни, моде и культуре.

Ранее Матильда Гварлиани стала лицом рекламной кампании капсульной коллекции ETRO x Harris Reed. Кроме того, в начале декабря грузинская модель приняла участие в съемках лукбука для итальянского бренда Missoni.

Девушка работает в грузинском агенстве Look Modéls Managemént. Последние несколько лет Гварлиани принимала участие во многих показах Tbilisi Mercedes Benz Fashion Week. А в декабре 2020 года она также стала частью рекламной кампании всемирно известного бренда Valentino.

Карьеру модели Матильла начала в 14 лет. Тогда же состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. В15 лет Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Кроме того, она принимала участие в показе Dolce & Gabbana в рамках Milan Fashion Week 2019.