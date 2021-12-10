Бывшего замглавы МВД Грузии обвинили в содействии Саакашвили

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего замминистра внутренних дел Георгия Лордкипанидзе. Он обвиняется в содействии экс-президенту Михаилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы. Об этом на брифинге в Генпрокуратуре заявил прокурор Леван Вепхвадзе.

По его словам, следствие установило, что Лордкипанидзе было известно о планах Саакашвили с нарушением закона вернуться на родину. С целью помочь экс-президенту, он разработал и спланировал маршрут, а также методы, которые должен были быть использованы.

Еще в апреле 2021 года Лордкипанидзе встретился с еще одним фигурантом дела Э. Ц. (Элгуджей Цомая) и в обмен на определенную помощь уговорил его перевезти Саакашвили до госграницы Грузии в своем грузовике с прицепом.

В середине сентября Лордкипанидзе вновь связался с Э. Ц., попросив его приехать в Украину. 20 числа тот на машине марки Scania отправился в Украину, где загрузил ее молочной продукцией и ждал дальнейших указаний.

26 сентября Саакашвили был доставлен на автомобиле Лордкипанидзе в район порта Черноморск, после чего разместился в заранее подготовленном для него тайнике в салоне грузовика. Затем грузовая машины пересекла границу Украины и поднялась на борт парома Vilnius. Через два дня судно вошло в порт Поти, а 29 сентября грузовик покинул паром.

Как сообщает прокурор, в районе Поти их дожидались Ш. Ц. и З. Ц., которые на автомобиле марки Mercedes доставили обоих в село Тквири Абашского муниципалитета, в принадлежащий Э. Ц. дом.

В тот же день Э. Ц. и Саакашвили на микроавтобусе Ford из Тквири отправились в Батуми, а затем вернулись в Абашский район. После этого мужчины сели в трейлер SCANIA и вместе с Г. Н. прибыли в Тбилиси, где Саакашвили проживал в квартире Э. Ц. В этой квартире он и был задержан правоохранителями 1 октября.

Георгию Лордкипанидзе будет предъявлено обвинение по статьям 25 (Ответственность исполнителей и соучастников) и 344 (Незаконное пересечение Государственной границы) Уголовного кодекса Грузии.

При этом в Генпрокуратуре напомнили, что Лордкипанидзе также обвиняется в злоупотреблении служебным положением в рамках дела о разгоне протестующих в центре Тбилиси 26 мая 2011 года.