В Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны

Перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны. В мероприятии приняли участие мэр столицы Каха Каладзе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили со своими семьями, а также другие представители правительства.

«Я приветствую Тбилиси, я приветствую всю Грузию, всех грузин, которые сегодня находятся за пределами страны и наблюдают за нами оттуда. Хочу поздравить наших грузин из столицы Грузии, из Тбилиси. Я хочу попросить у всех проявлять больше любви, больше уважения. Все плохое, что было в 2021 году, мы, конечно, должны оставить в прошлом», — сказал Каладзе.

Ранее городские власти заявили, что в этом году, в отличие от прошлых лет, новогодняя программа будет более масштабной и разнообразной. В частности, 24 декабря состоится официальное открытие «Новогодней деревни», которая до 14 января будет располагаться на площади Орбелиани и в саду «Деда Эна». Там будут проходить развлекательные шоу для людей всех возрастов. Для детей будут организованы праздники и концерты. Также будут открыты кинотеатр под открытым небом, каток и тематические фотозоны.

В праздничные дни на площади Орбелиани и в парке «Деда Эна» по традиции будут проводиться новогодние ярмарки. Также будут открыты различные объекты питания. 31 декабря на Площади Первой Республики состоится гала-концерт, в котором примут участие до 300 артистов. А 7 января в столице пройдет большой рождественский концерт.

При этом в мэрии Тбилиси отмечают, что запланированные мероприятия будут проводиться в соответствии с Covid-регуляциями.