Саакашвили назвал «прямым русским приказом» возбуждение дела против его соратника

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал возбуждение уголовного дела в отношении бывшего замглавы МВД Георгия Лордкипанидзе «прямым русским приказом». Экс-чиновнику ранее предъявили обвинения в оказании содействия Саакашвили в незаконном пересечении границы и возвращении на родину.

«Георгий Лорткипанидзе – не только бывший заместитель министра внутренних дел Грузии, но и первый начальник полиции в истории крупнейшего района Украины, Одессы времен моего губернаторства, который не брал взяток.

Именно он предотвратил русские диверсии в Одессе. Он является генералом и высокопоставленным должностным лицом Украинской полиции и Службы безопасности Украины. Самое главное, что он провел ряд очень успешных операций как в Грузии, так и в Украине против российской разведки и считается одной из основных целей российских спецслужб.

Я не очень удивлен, что правительство, которое не обнаруживало никаких российских агентов за 9 лет, предъявило Лорткипанидзе обвинения. Я считаю это прямым русским приказом клептократического правления Иванишвили.

Патриотическое правительство Грузии должно попросить генерала Лорткипанидзе о помощи в Грузии и вознаградить его!», — написал Саакашвили на своей страничке в соцсети Facebook.