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Hand holds a test tube containing a blood sample, test tube for Covid-19 (coronavirus) analyzing. Laboratory testing patient’s sample

Коронавирус в Грузии: статистика 10 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 454 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 882 822-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 575;
  • Имерети – 543;
  • Шида Картли – 280;
  • Самегрело – Земо Сванети – 236;
  • Квемо Картли – 226;
  • Кахети –166;
  • Аджария – 148;
  • Гурия – 93;
  • Мцхета-Мтианети – 86;
  • Самцхе-Джавахети – 84;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 17.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 334 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 825 442 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 12 631 случай летального исхода от Covid-19.

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Активных случаев на сегодняшний день – 44 723 (+71). В тяжелом состоянии находятся 1 555 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 344 человека.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 266 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 172 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 35 человек;
  • Проходят лечение на дому – 37 285 человек;
  • На самоизоляции находятся – 39 574 человека.

За последние 24 часа было проведено 50 623 теста. В том числе 29 925 исследований на антиген и 20 698 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,82%. Показатель за последние 14 дней – 8,06%.

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