Коронавирус в Грузии: статистика 10 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 454 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 882 822-ми.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 575;

Имерети – 543;

Шида Картли – 280;

Самегрело – Земо Сванети – 236;

Квемо Картли – 226;

Кахети –166;

Аджария – 148;

Гурия – 93;

Мцхета-Мтианети – 86;

Самцхе-Джавахети – 84;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 17.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 334 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 825 442 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 12 631 случай летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 44 723 (+71). В тяжелом состоянии находятся 1 555 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 344 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 266 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 172 человека;

В карантинных пространствах находятся – 35 человек;

Проходят лечение на дому – 37 285 человек;

На самоизоляции находятся – 39 574 человека.

За последние 24 часа было проведено 50 623 теста. В том числе 29 925 исследований на антиген и 20 698 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,82%. Показатель за последние 14 дней – 8,06%.