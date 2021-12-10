Коронавирус в Грузии: статистика 10 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 454 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 882 822-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 575;
- Имерети – 543;
- Шида Картли – 280;
- Самегрело – Земо Сванети – 236;
- Квемо Картли – 226;
- Кахети –166;
- Аджария – 148;
- Гурия – 93;
- Мцхета-Мтианети – 86;
- Самцхе-Джавахети – 84;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 17.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 3 334 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 825 442 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 49 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 12 631 случай летального исхода от Covid-19.
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Активных случаев на сегодняшний день – 44 723 (+71). В тяжелом состоянии находятся 1 555 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 344 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 266 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 172 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 35 человек;
- Проходят лечение на дому – 37 285 человек;
- На самоизоляции находятся – 39 574 человека.
За последние 24 часа было проведено 50 623 теста. В том числе 29 925 исследований на антиген и 20 698 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 6,82%. Показатель за последние 14 дней – 8,06%.