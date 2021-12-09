Иностранцы получат «зеленый статус» в Грузии на основании документов из их стран

Для подтверждения «зеленого статуса» иностранных граждан в Грузии достаточно будет предоставить соответствующие документы, выданные в их стране. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства. Они уже вступили в силу.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Ираклием Гарибашвили, «зеленый статус» иностранных граждан, которые не зарегистрированы на электронном портале www.covidpass.moh.gov.ge, в приложении – CovidPass Georgia и EU Digital COVID Certificate, будет проверяться по QR-коду, выданному их страной или на основании справки о полной вакцинации или документа об отрицательном ответе PCR-теста, выданного соответствующим официальным учреждением.

Как заявил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе, цель властей – дать иностранным гражданам возможность получить «зеленый статус» на основании документа, выданного в их собственной стране.

Напомним, новые регуляции вступила в силу в Грузии 1 декабря. Теперь граждане смогут посещать рестораны, кафе и бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа-салоны, тренажерные залы, гостиницы, а также горнолыжные курорты лишь при наличии т. н. «зеленого паспорта». Получить такой статус могут лица, прошедшие полный курс вакцинации, сдавшие PCR-тест (72 часа) или тест на антигены (24 часа), а также те, кто переболел Covid-19.