385729352 #новости Грузия-ЕС, Жозеп Боррель, Оливер Вархели, Шарль Мишель

Грузинская оппозиция призвала ЕС напомнить властям в Тбилиси об их обязательствах

SOVAОт

Грузинские оппозиционные партии, подписавшие Соглашение Шарля Мишеля – документ, призванный положить конец политическому кризису в стране, но в одностороннем порядке расторгнутый властями – обратились к европейским лидерам. Адресатами письма стали сам президент Европейского совета Шарль Мишель, а также верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

Авторы совместного обращения призывают Евросоюз обсудить последние политические события в Грузии. В нем говорится, что действия властей создают непреодолимые препятствия на пути к европейской интеграции и подрывают исторический выбор грузинского народа в пользу укрепления европейского будущего.

Письмо содержит семь пунктов, каждый из которых описывает политические события в стране и кризис, в котором она оказалась из-за действий властей. В частности, речь идет о выходе «Грузинской мечты» из Соглашения Мишеля, провале демократических реформ, преследовании лидеров оппозиции и все более агрессивной риторике официальных лиц в адрес европейских партнеров.

«Мы твердо убеждены, что эти решения правительства «Грузинской мечты» наносят значительный ущерб двусторонним отношениям между ЕС и Грузией», — говорится в обращении.

В этой связи оппозиция выражает надежду, что ЕС воспользуется намеченным на 15 декабря саммитом «Восточного партнерства», чтобы напомнить властям Грузии об их обязательствах перед Евросоюзом.

SOVA

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