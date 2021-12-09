Представительница Госдепа США: в Грузии «подрывают» некоторые демократические процессы

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон заявила, что правительство Грузии «подорвало» некоторые демократические процессы. В интервью грузинской службе «Голоса Америки» она выразила надежду на то, что Тбилиси проведет избирательную и судебную реформы.

«Мы продолжим решительно поддерживать евроатлантические устремления Грузии, и, как близкие партнеры, хотим помочь ей в проведении тех судебной и избирательной реформ, которые, по ее же мнению, будут важны для будущего страны. Мы обеспокоены тем, что действия правительства подорвали некоторые из этих процессов. Правящая партия дала обещание, что проведет избирательную и судебную реформы. Мы очень хотели бы видеть шаги в этом направлении», — сказала Олсон.

В «Грузинской мечте», впрочем, критику вновь отвергли. Председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили призвал партнеров назвать передовой международный опыт и стандарт, который противоречит выборам судей Верховного суда или проведенной Грузией реформе. По словам депутата, критика в адрес Тбилиси должна основываться на конкретных фактах и аргументах.