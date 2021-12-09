«Грузинская мечта»: Саакашвили стал политическим грузом для оппозиции

Михаил Саакашвили стал политическим грузом для оппозиции, особенно для «Единого национального движения». Об этом заявил член правящей «Грузинской мечты» Гурам Мачарашвили.

«В последние дни мы видим, что в «Национальном движении» появились кардинально разные позиции. То же заявление Ники Мелии о том, что сначала необходимо сменить власть, а затем освободить Михаила Саакашвили. Его заявление оказалось неприемлемым для самого Саакашвили, который в пустую повестку дня тут же внес вопрос т. н. примирения, во что никто не верит. Примирение и амнистия имеют место, когда стороны в будущем хотят начать нормальный политический процесс. Но мы знаем из их публичных заявлений, что «Национальное движение» не намерено мириться с содержанием Саакашвили в тюрьме и оставаться в оппозиции. Он готов любыми способами бороться за возвращение власти».

По словам Мачарашвили, если кто-то на этом фоне верит в искреннюю готовность ЕНД к примирению, он сильно ошибается. Депутат считает, что доказать это оппозиция может лишь решением вернуться в парламент и признать его легитимность.