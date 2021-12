Зеленский поблагодарил президента Грузии за слова поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили за слова поддержки в адрес Киева. Ранее президент Грузии выразила солидарность с Украиной на фоне угрозы вторжения со стороны России. Зеленский ответил ей в Twitter.

«Спасибо, С. Зурабишвили, за твердое заявление о солидарности и поддержке Украины. Мы сильнее с надежными партнерами. Для наших дружественных стран, входящих в «Ассоциированное трио», европейское будущее необратимо. Мы совместно готовимся к саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе».

Thank you, @Zourabichvili_S, for a strong statement of solidarity & support for 🇺🇦. We’re stronger with reliable partners. For our friendly countries of the Associated Trio, the 🇪🇺 future is unalterable. We’re jointly preparing for the Eastern Partnership Summit in Brussels.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021