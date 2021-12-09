#новости Владимир Зеленский, Грузия-Украина, Саломе Зурабишвили

Зеленский поблагодарил президента Грузии за слова поддержки

SOVAОт

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил свою грузинскую коллегу Саломе Зурабишвили за слова поддержки в адрес Киева. Ранее президент Грузии выразила солидарность с Украиной на фоне угрозы вторжения со стороны России. Зеленский ответил ей в Twitter.

«Спасибо, С. Зурабишвили, за твердое заявление о солидарности и поддержке Украины. Мы сильнее с надежными партнерами. Для наших дружественных стран, входящих в «Ассоциированное трио», европейское будущее необратимо. Мы совместно готовимся к саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе».

Отметим, что Саломе Зурабишвили отреагировала на «тревожную ситуацию на границе с дружественной нам страной». В своем заявлении президент Грузии подтвердила полную поддержку и приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Хочу выразить солидарность с украинским народом, с которым нас связывает историческая дружба, а после восстановления независимости – общий путь по преодолению советского прошлого, построению нового современного государства и европейской интеграции», — заявила президент.

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