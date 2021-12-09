Коронавирус в Грузии: статистика 9 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 562 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 879 368-ми.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 566;
- Имерети – 602;
- Шида Картли – 300;
- Самегрело – Земо Сванети – 253;
- Квемо Картли – 193;
- Аджария – 215;
- Кахети –159;
- Мцхета-Мтианети – 89;
- Гурия – 76;
- Самцхе-Джавахети – 76;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 33.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 145 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 822 108 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 63 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 582 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 44 652 (-646). В тяжелом состоянии находятся 1 559 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 340 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 286 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 178 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 40 человек;
- Проходят лечение на дому – 37 188 человек;
- На самоизоляции находятся – 39 260 человек.
За последние 24 часа было проведено 54 470 тестов. В том числе 31 693 исследования на антиген и 18 777 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,06%. Показатель за последние 14 дней – 8,22%.