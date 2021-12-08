У резиденции президента Грузии проходит акция с требованием освободить Саакашвили

У резиденции президента Грузии проходит акция с требованием освободить Михаила Саакашвили. Протестующие считают, что Саломе Зурабишвили должна помиловать экс-главу государства.

«Фактически, здесь находится институция с реальными рычагами воздействия. Саломе Зурабишвили может предпринять самые действенные шаги. Сегодня люди требуют встречи с ней. И важно, что они являются политическими оппонентами Миши, но требуют его освобождения. Хотя представители «Грузинской мечты» часто думают, что свободы для Миши хотят лишь его сторонники, это не так», — заявила один из организаторов акции, журналистка Нанука Жоржолиани.

Участники митинга дают главе государства время до 15:00 для встречи. В случае, если Саломе Зурабишвили откажется, они объявят о своих дальнейших планах.

Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать Михаила Саакашвили. 1 октября 2021 года, когда экс-президент был задержан после возвращения на родину, она напомнила о «режиме, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон». Спустя примерно месяц, 3 ноября, Зурабишвили сказала, что ее позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна: «Нет и никогда».