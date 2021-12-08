Соратница Саакашвили: он не может самостоятельно передвигаться

Михаил Саакашвили может самостоятельно передвигаться. Об этом заявила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе, навестившая экс-президента Грузии в военном госпитале в Гори.

Соратница Саакашвили отметила, что в связи с состоянием здоровья политик с большой вероятностью не сможет присутствовать на судебном процессе 9 декабря. По словам Херхеулидзе, это очень печалит бывшего главу государства, ведь суд – единственное место, которое он может использовать в качестве трибуны.

«На данном этапе нам нужно больше говорить о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, потому что сейчас у него давление, человек просто не может самостоятельно передвигаться, он ходит пошатываясь. Расстояние от стула до кровати очень маленькое, но он не чувствует опоры», — сказала Херхеулидзе.