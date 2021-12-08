Президент переадресовала вопрос о помиловании Саакашвили уличной собаке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили иронично отреагировала на вопросы журналистов о том, намерена ли она помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Утром сотрудники СМИ встретили президента у ее резиденции, где днем планируется акция протеста с требованием освободить Саакашвили.

На просьбы журналистов прокомментировать акцию и в целом ситуацию в стране Зурабишвили не ответила, переадресовав их вопросы уличной собаке по кличке Бомбора:

«Бомбора, скажи им, давай».

Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что не намерена помиловать Михаила Саакашвили. 1 октября 2021 года, когда экс-президент был задержан после возвращения на родину, она напомнила о «режиме, который растаптывал права человека, свободный бизнес и закон». Спустя примерно месяц, 3 ноября, Зурабишвили сказала, что ее позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна: «Нет и никогда».