МИД РФ заявил об интенсивной военной активности США и НАТО в Грузии

«Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузией гарантий неприменения силы, которые следует оформить в юридически обязывающем соглашении между этим государством, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой». Так МИД РФ прокомментировал 55-й раунд Международных дискуссий в Женеве по безопасности на Южном Кавказе.

«Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами-членами альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе».

По данным министерства иностранных дел России, в ходе Женевских переговоров было выражено общее понимание важности продолжать совместные усилия по поиску путей укрепления стабильности и безопасности в регионе. «Наиболее оптимальной диалоговой площадкой для работы на этом направлении остаются Женевские дискуссии, обеспечивающие необходимые переговорные рамки для урегулирования отношений в «треугольнике» Сухум-Тбилиси-Цхинвал», — заявили на Смоленской площади.

В Москве при этом вновь заявили о необходимости провести делимитацию «границ» с оккупированными Абхазией и Южной Осетией. «Реальным вкладом в повышение уровня безопасности в регионе могло бы стать пограничное размежевание Грузии с соседними республиками. Достижение этой цели в Москве, Сухуме и Цхинвале видят через запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской госграниц с их последующей демаркацией».

В Тбилиси также уже прокомментировали исход Женевских дискуссий. Замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия, в частности, заявил, что 55-й раунд переговоров был «довольно сложным». По его словам, в ходе встреч со стороны Москвы звучали даже скрытые угрозы.

Отметим также, что следующий раунд Женевских дискуссий должен состояться в марте 2022 года.