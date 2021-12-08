Коронавирус в Грузии: статистика 8 декабря

В Грузии за сутки выявлено 4 226 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 875 806-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 790;
- Имерети – 635;
- Шида Картли – 366;
- Самегрело – Земо Сванети – 316;
- Квемо Картли – 250;
- Самцхе-Джавахети – 235;
- Аджария – 205;
- Кахети –169;
- Гурия – 117;
- Мцхета-Мтианети – 92;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 51.
За последние 24 часа от коронавируса вылечился 4 091 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 817 963 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 519 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 45 298 (+82). В тяжелом состоянии находятся 1 600 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 344 человека.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 371 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 189 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 39 человек;
- Проходят лечение на дому – 37 738 человек;
- На самоизоляции находятся – 40 809 человек.
За последние 24 часа было проведено 55 130 тестов. В том числе 33 673 исследования на антиген и 21 457 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,67%. Показатель за последние 14 дней – 8,31%.