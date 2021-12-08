Коронавирус в Грузии: статистика 8 декабря

В Грузии за сутки выявлено 4 226 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 875 806-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 790;

Имерети – 635;

Шида Картли – 366;

Самегрело – Земо Сванети – 316;

Квемо Картли – 250;

Самцхе-Джавахети – 235;

Аджария – 205;

Кахети –169;

Гурия – 117;

Мцхета-Мтианети – 92;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 51.

За последние 24 часа от коронавируса вылечился 4 091 пациент. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 817 963 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 53 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 519 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 45 298 (+82). В тяжелом состоянии находятся 1 600 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 344 человека.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 371 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 189 человек;

В карантинных пространствах находятся – 39 человек;

Проходят лечение на дому – 37 738 человек;

На самоизоляции находятся – 40 809 человек.

За последние 24 часа было проведено 55 130 тестов. В том числе 33 673 исследования на антиген и 21 457 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,67%. Показатель за последние 14 дней – 8,31%.