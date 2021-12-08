Инал Ардзинба: мы не заигрываем с Грузией

Новый де-факто глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отверг обвинения части оппозиции, утверждающей, что сухумский лидер Аслан Бжания ориентируется на Тбилиси. По словам Ардзинба, «никакого заигрывания с Грузией нет и не будет». Об этом он заявил в интервью местному телевидению.

«Президент республики Абхазия, которого я давно знаю, прикладывает все усилия, чтобы отстаивать наши национальные интересы и никакой ориентации на Грузию точно нет. Подобные заявления считаю некорректными».

Де-факто министр иностранных дел, при этом, перечислил «тревожные моменты», связанные с активностью Тбилиси.

«Мы получаем постоянно открытую, закрытую информацию по поводу того, что планирует Грузия, что делает Грузия, что они разрабатывают. Я бы здесь выделил несколько очень тревожных моментов и хотел бы с нашим народом этим поделиться. Прежде всего, военный бюджет Грузии, который уже составляет порядка 300 млн долларов, или примерно 2% национального ВВП, что соответствует стандартам Североатлантического альянса (НАТО), куда Грузия так стремится попасть вместе с Украиной. Кроме того, в Черном море постоянно происходят военные учения Украины, Грузии и НАТО – это тоже тревожный момент. Кроме того, Грузия всячески пытается организовать на своей территории производство оперативно–тактических, разведывательных и ударных беспилотников. Зачем они это делают? Это тоже большой вопрос», — отметил Инал Ардзинба.