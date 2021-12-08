Суд оставил телекомпанию «Рустави-2» нынешнему владельцу

По решению Тбилисского городского суда, телекомпания «Рустави-2» остается в собственности нынешнего владельца Кибара Халваши. Суд, таким образом, не удовлетворил гражданский иск Давида Двали и Джарджи Акимидзе, оспаривающих права на телеканал.

В связи с этим решением снимается арест на все недвижимое имущество «Рустави-2», а это земельные участки и имеющиеся на балансе телекомпании здания и постройки. Отныне руководство получает возможность продать указанное имущество.

Отметим, что «Рустави-2» не раз переходила из рук в руки. В 1994 году ее основали Джарджи Акимидзе, Давид Двали и Эроси Кицмаришвили. В 2004-м они продали телекомпанию Паате Карсанидзе, который в свою очередь перепродал ее Кибару Халваши.

Как утверждают Акимадзе и Двали, правительство «Единого национального движения» заставило их отказаться от своих долей. После смены власти бизнесмены обратились в прокуратуру, которая признала их пострадавшей стороной, но расследование так и не было завершено. Летом 2019-го телеканал вернули бизнесмену Кибару Халваши, решение грузинских судов поддержал ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека заявил, что не видит нарушений в судебном процессе в отношении собственников телекомпании. Но Двали и Акимидзе отказались принимать условия нового владельца «Рустави-2» – 40% акций – и потребовали контрольный пакет – 60%.