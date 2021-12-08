Министр культуры Цулукиани без конкурса переназначила трех худруков театров

Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Тея Цулукиани переназначила художественных руководителей трех театров. Все трое являются действующими худруками, но 31 декабря 2021 года срок их полномочий истекает.

В частности, художественным руководителем Театра марионеток имени Резо Габриадзе вновь будет режиссер и актер, сын основателя театра Леван Габриадзе. На посту худрука Государственного профессионального театра теней «Абхазия» останется режиссер, актер и драматург Гела Канделаки, а худруком Академического театра имени Шота Руставели по-прежнему будет Роберт Стуруа.

Как отметили в министерства культуры, при назначении художественных руководителей без объявления конкурса, Тея Цулукиани «воспользовалась своим дискреционным правом и действовала в соответствии со своими взглядами». При этом отметим, что для назначения худруков еще четырех театров объявлен конкурс.

В общей сложности в ведении министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии находится 29 театров. Срок полномочий (4 года) художественных руководителей 21 из них истекает 1 января 2022 года.