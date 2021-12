Конгрессмен Кинзингер: на фоне угроз от России США должны увеличить помощь Грузии

Американский конгрессмен, сопредседатель Группы друзей Грузии Адам Кинзингер призвал США увеличить помощь Грузии на фоне кризиса в Украине и угроз, исходящих от Москвы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Только что прошла хорошая и отрезвляющая встреча с делегацией нашего доброго союзника – народа Грузии. Учитывая угрозу со стороны России для Украины, мы также должны удвоить нашу военную и экономическую поддержку для них. 1/3 Грузии оккупирована Россией».

Just had a good and sobering meeting with a delegation from our good ally, the Nation of Georgia. Given the threat from Russia to Ukraine, we must also double down our military and economic support for them. 1/3rd of Georgia is occupied by Russia. @usingeo pic.twitter.com/0pwcbRN1EL

