Конгрессмен Кинзингер: на фоне угроз от России США должны увеличить помощь Грузии

Американский конгрессмен, сопредседатель Группы друзей Грузии Адам Кинзингер призвал США увеличить помощь Грузии на фоне кризиса в Украине и угроз, исходящих от Москвы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Только что прошла хорошая и отрезвляющая встреча с делегацией нашего доброго союзника – народа Грузии. Учитывая угрозу со стороны России для Украины, мы также должны удвоить нашу военную и экономическую поддержку для них. 1/3 Грузии оккупирована Россией».

Just had a good and sobering meeting with a delegation from our good ally, the Nation of Georgia. Given the threat from Russia to Ukraine, we must also double down our military and economic support for them. 1/3rd of Georgia is occupied by Russia. @usingeo pic.twitter.com/0pwcbRN1EL — Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) December 7, 2021

Отметим, что в США с рабочим визитом находится парламентская делегация Грузии. Она кроме прочего провела встречи с председателем комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адамом Смитом и конгрессмену Джоном Гараменди.

На ней стороны обсудили вопросы безопасности в Грузии. Основное внимание было уделено шагам, которые Соединенные Штаты могли бы предпринять для оказания Тбилиси более эффективной помощи в области обороны и безопасности. В ходе встреч речь зашла о сложной ситуации, сложившейся на Южном Кавказе и вокруг Украины. Было отмечено, что США готовы оказать помощь Грузии.

«Грузия – сильный союзник США, который помогал нам в Афганистане. Мы вместе работаем по региональным вопросам. Мы хотим сохранить и укрепить это партнерство. Мы очень обеспокоены российской агрессией в регионе, и мы хотим работать с Грузией и другими партнерами, чтобы сдерживать Россию и поддерживать мир в регионе», — сказал конгрессмен Адам Смит.

По его словам, все европейские союзники и США должны объединиться и работать вместе, чтобы сдерживать Россию в Украине, Восточной Европе и на Кавказе.