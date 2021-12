Клубы Грузии откроются 17 декабря

По словам одного из основателей Bassiani Наджи Орашвили, грузинские клубы откроются 17 декабря, впервые после почти двухлетнего запрета на работу из-за пандемии коронавируса.

«Идея, инициированная фондом электронной музыки и восстановления клубной культуры Act4culture / The Cultural and Creative Industries Union of Georgia-ის поддержана.

В основу гражданского плана вошли результаты исследования, проведенного нами в рамках двух пилотных мероприятий в закрытых и открытых пространствах. На этом этапе уточняются технические вопросы, которые должны быть внесены в пособия. Это нужно для того, чтобы пространства электронной музыки получили «зеленый статус», необходимый для безопасного проведения мероприятий.

17 декабря, после двухлетнего перерыва, двери клубов по всей Грузии откроются и, надеюсь, никогда больше не закроются.

Спасибо всем, кто верно и упорно отстаивал главное достижение клубной культуры — идею безопасного пространства, в котором забота и обмен знаниями являются основополагающим принципом. До встречи на танцполе», — написал Орашвили.