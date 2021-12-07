Гаприндашвили против Netflix: сценарист сериала признал, что был осведомлен о достижениях шахматистки

По словам адвоката Ноны Гаприндашвили, Майи Мцариашвили, сценарист и продюсер сериала «Ход королевы» Фрэйм Скотт признался на допросе, что знал правду о достижениях Гаприндашвили. Как заявила Мцариашвили, это подтверждает преднамеренное распространение Netflix ложных данных.

На допросе Скотта настаивали адвокаты Гаприндашвили. Netflix удовлетворил ходатайство, однако, отказал в допросе Гари Каспарова, который выступал в качестве консультанта во время создания сериала.

По словам Мцариашвили, Каспаров очень хорошо знает, кто такая Нона Гаприндашвили и какие у нее заслуги, его показания могут укрепить позиции истца.

«Спор касается конкретного эпизода, в котором говорится, что Нона Гаприндашвили никогда не играла с шахматистами-мужчинами и при этом косвенно упоминается, что она российская шахматистка. Этот допрос уже сформировал четкую картину < > Показания Скотта мы используем в свою пользу», — сказала адвокат.

Напомним, в заключительном эпизоде сериала «Ход королевы» грузинского гроссмейстера Нону Гаприндашвили представляют как русскую шахматистку, никогда не игравшую с мужчинами. Таким образом, создатели сериала за минуту экранного времени допустили сразу две фактологические ошибки в биографии единственного не вымышленного героя картины. Эти неточности в описании легендарной грузинской шахматистки и послужили поводом для иска Гаприндашвили к Netflix на 5 млн долларов в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса.