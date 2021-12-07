Руководитель оперативного штаба рассказал, когда в Грузии откроются клубы

Руководитель оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе рассказал, когда в Грузии можно ждать открытия ночных клубов.

«Министерство здравоохранения интенсивно работает с ночными клубами, чтобы дать этому сегменту возможность функционировать, с одной стороны, и чтобы обеспечить его функционирование в максимальной степени безопасно с точки эпидемиологической точки зрения. В некоторых странах открыты ночные клубы, но танцы запрещены.

Переговоры и согласование технических вопросов продолжаются, я уверен, что это [отсутствие разрешения] продлится недолго, до тех пор, пока не будут согласованы позиции», — сказал Георгий Гибрадзе.

В ночь с 3 на 4 декабря в Тбилиси был оштрафован клуб Khidi. Как заявили в инспекции труда, из-за нарушения правил безопасности. Клуб намерен обжаловать решение. В поддержку Khidi проходят акции протеста.