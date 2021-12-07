Коронавирус в Грузии: статистика 7 декабря

В Грузии за сутки выявлено 4 509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 871 580-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 871;
- Имерети – 804;
- Шида Картли – 343;
- Самегрело – Земо Сванети – 366;
- Квемо Картли – 269;
- Кахети –258;
- Аджария – 194;
- Самцхе-Джавахети – 113;
- Мцхета-Мтианети – 148;
- Гурия – 100;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 43.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 402 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 813 872 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 59 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 466 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 45 216 (+408). В тяжелом состоянии находится 1 681 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 368 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 545 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 135 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 32 человека;
- Проходят лечение на дому – 37 536 человек;
- На самоизоляции находятся – 41 779 человек.
За последние 24 часа было проведено 47 328 тестов. В том числе 36 011 исследований на антиген и 11 317 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,53%. Показатель за последние 14 дней – 8,52%.