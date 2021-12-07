Коронавирус в Грузии: статистика 7 декабря

В Грузии за сутки выявлено 4 509 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 871 580-ти.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 871;

Имерети – 804;

Шида Картли – 343;

Самегрело – Земо Сванети – 366;

Квемо Картли – 269;

Кахети –258;

Аджария – 194;

Самцхе-Джавахети – 113;

Мцхета-Мтианети – 148;

Гурия – 100;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 43.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 402 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 813 872 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 59 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 466 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 45 216 (+408). В тяжелом состоянии находится 1 681 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 368 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 545 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 135 человек;

В карантинных пространствах находятся – 32 человека;

Проходят лечение на дому – 37 536 человек;

На самоизоляции находятся – 41 779 человек.

За последние 24 часа было проведено 47 328 тестов. В том числе 36 011 исследований на антиген и 11 317 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,53%. Показатель за последние 14 дней – 8,52%.