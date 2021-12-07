Фади Асли: если слова премьера о росте ВВП исполнятся, буду голым ходить по Руставели

Председатель Национального комитета Международной торговой палаты Фади Асли усомнился в обещании премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что в 2022-м году в стране ожидается беспрецедентный рост ВВП на душу населения.

«В 2013-2020 годах рост ВВП в долларах на душу населения был нулевым и сейчас всего за один год премьер его увеличит на 15%?

Если ВВП на душу населения в 2022 году достигнет 5 500 долларов, обещаю, я буду голым ходить по Руставели», — написал Асли в социальной сети.

Напомним, ранее глава грузинского правительства заявил об экономическом росте в 10% в 2022-м году и росте ВВП, который составит «исторический максимум».