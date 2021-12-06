Минобразования: все исторические факты в новых учебниках изложены грамотно

Министерство образования Грузии публикует заявление в связи с новыми учебниками по истории, которые подверглись критике общественности. По данным ведомства, все факты, касающиеся новейшей истории Грузии, изложены в них грамотно, правильно и всесторонне.

По информации Минобразования, в книгах рассказывается о периоде новейшей истории Грузии.

«Правление первого президента, конфликты в Абхазии и Самачабло, правление второго президента, избрание западного курса, а также мирная смена правительства посредством «Революции роз» и факты, связанные с деятельностью третьего президента. В книгах также описана война 2008 года и дипломатическое давление на Россию со стороны Запада.

Один абзац в обеих книгах посвящен смене правительства по итогам выборов 2012 года, когда «Грузинская мечта» заменила «Национального движения». В учебниках рассказывается обо всех политических лидерах за годы независимости Грузии.

Поэтому, естественно, речь идет о том, что в 2012 году власть сменилась демократическим путем.

Это также четко подчеркивает неизменность западного курса страны, что было закреплено Соглашением об ассоциации. Исторические процессы описаны правильно, грамотно и всесторонне», — заявили в Минобразования.