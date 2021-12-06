До конца года Россия должна выплатить Грузии 10 млн. евро за депортацию граждан в 2006-м

Москва в ближайшее время должна выплатить 10 миллионов евро – компенсацию, присужденную Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии. Об этом стало известно по итогам встречи Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) на уровне заместителей министров.

Как передает «Эхо Кавказа», в решении, опубликованном на сайте Совета Европы, указано, что выплата должна быть осуществлена «в любом случае до конца года», вместе с начисленными за просрочку процентами, на банковский счет Совета Европы.

В КМСЕ указывают, что Россия согласилась подписать соответствующий меморандум о взаимопонимании, однако пока не подписала его. Грузинская сторона при этом уже оформила меморандум с генсеком Совета Европы.

Комитет министров вернется к обсуждению данного вопроса в марте 2022 года, на 1428-м заседании.

Как сообщалось в июне текущего года, КМСЕ призвал Россию до 6 сентября этого года выплатить напрямую Грузии компенсацию, присужденную её гражданам, или подписать меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств.

В феврале текущего года руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Позицию Москвы он назвал «небольшим шагом вперед».

ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.

В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре КМСЕ также призвал Россию выполнить решение суда.