Мдинарадзе: Ян Келли открыто лоббирует «Нацдвижение»

Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе считает, что бывший посол США в Тбилиси Ян Келли «открыто лоббирует» «Единое национальное движение».

«Заявления Яна Келли в последнее время стали еще более радикальными и резкими, и этот человек открыто лоббирует «Национальное движение». Не думаю, что такая явная поддержка позиции «Нацдвижения», такая безапелляционная поддержка оставит сомнения хотя бы у одного человека в этой стране, даже субъективно настроенного, в том, что хотя бы одна фраза, хотя бы одно заявление этого человека объективно», — заявил Мдинарадзе.

Напомним, ранее критически в адрес бывшего посла высказался председатель «Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. Заявления сделали и другие члены партии.

Началось все с того, что Ян Келли обратился к Кобахидзе в Twitter. Он прокомментировал критику, прозвучавшую в адрес действующего посла США Келли Дэгнан. Говоря о предвыборном пороге председатель «Мечты» отметил, что он является специалистом по конституционному праву, а Келли Дэгнан — не эксперт. В ответ Дэгнан заметила, что у нее есть образование и опыт работы в области конституционного права.

Ян Келли обратился к Кобахидзе: «Прекратите наносить ущерб квалификации и репутации Келли Дэгнан. Вы в любом случае проиграете этот бой».