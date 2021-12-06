Саакашвили властям: «В ближайшие дни борьба усилится и не прекратится до вашего поражения»

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал очередное послание в социальной сети Facebook. Саакашвили призвал власти пойти на «национальное примирение» и предупредил, что в ближайшие дни борьба усилится.

«В эти дни Служба государственной безопасности активно распространяет слухи будто бы меня возвращают из Гори в тюрьму несмотря на то, что врачи категорически против этого. Это все делается в первую очередь с целью моего шантажа и шантажа наших активистов и во-вторых – для отвлечения внимания, чтобы режим передохнул и выиграл время. Этому служит абсолютно незаконный и смешной вызов Ники Мелия в СГБ. Ника им ответил очень правильно и достойно. Я хочу сказать Иванишвили, переводите меня куда хотите -я уже перенес пытки и нечеловеческое обращение, и вы меня уже ничем не удивите.

В ближайшие дни борьба усилится и не прекратится до вашего поражения. Лучшим выходом будет, если вы придете в себя и пойдете на национальное примирение пока не поздно», — написал Саакашвили.

Напомним, согласно заявлению председателя «Национального движения» Ники Мелия, он не пойдет на допрос ни в СГБ, ни в суд.

Как заявил Мелия в эфире Mtavari Arkhi, его приход в здание СГБ будет моральным компромиссом. По словам политика, его вызвали на допрос, предположительно, в рамках начатого расследования по делу о государственном перевороте.