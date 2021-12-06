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В ARTAREA открылась персональная выставка Лии Багратиони

SOVAОт

Галерея ARTAREA представляет персональную выставку грузинской художницы Лии Багратиони «Опасность падения».

Эстетическая особенность экспозиции – монохромность, скрытые под графической сеткой объемы, плавность визуально твердых объемных форм и двойственность тактильных ощущений. Проект включает в себя выставку, дискуссионную площадку, серию диалогов между художником, куратором и зрителем.

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«Работать с этим материалом для меня было очень интересно. Я смогла создать неиспользуемые версии используемых предметов, с которыми мы действительно сталкиваемся ежедневно», – говорит художница Лия Багратиони

В качестве куратора выставки выступила искусствовед Тамта Шавгулидзе. Экспозиция будет открыта для посетителей до 10 декабря.

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