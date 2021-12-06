Премьер пообещал увеличить пенсии с нового года

С января 2022 года в Грузии увеличатся пенсии, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Пенсия граждан до 70 лет составит 260 лари (почти 85 долларов США по действующему курсу);

Пенсия граждан от 70 лет составит 300 лари (порядка 96 долларов США по действующему курсу);

Пенсия жителей высокогорных районов до 70 лет составит 312 лари (примерно 100 долларов США по действующему курсу);

Пенсия жителей высокогорных районов от 70 лет составит 360 лари (примерно 115 долларов США по действующему курсу);

Ежемесячная помощь ветеранам-участникам войны составит 100 лари (примерно 32 доллара США по действующему курсу);