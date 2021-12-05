Хоштария анонсирует протест против упоминания Иванишвили в учебниках по истории

Лидер партии «Время пришло» Элене Хоштария анонсирует протест в связи с контекстом упоминания основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в школьных учебниках по истории.

«Друзья, с завтрашнего дня и до достижения результата мы начинаем протест различного формата в связи с упоминанием лидера Бидзины Иванишвили в школьных учебниках по истории. Все, у кого в связи с этой темой назрел протест, свяжитесь с нами. Вы все найдете свое место в этом протесте, он будет проходить в различных формах. Звоните по номеру 598 642 956, организуемся и ударим по ним! Это касается всех», — написала Хоштария в своем Facebook.

Добавим, что в интернете широко распространены выдержки из учебников по новейшей истории Грузии, где подчеркнуто, что с приходом к власти «Мечты» интеграция Грузии в европейские структуры лишь усилилась.

«Демократические тенденции в Грузии приняли необратимый характер, проявлением этого были парламентские выборы 2021-го, когда правящая партия «Единое национальное движение» проиграла, а оппозиционная «Грузинская мечта» одержала победу. Главой правительства, премьер-министром стал основатель «Грузинской мечты», известный грузинский благотворитель и меценат Бидзина Иванишвили. Несмотря на смену власти, европейский курс Грузии не поменялся, наоборот, интеграция еще более углубилась. Грузия стала ассоциированным членом ЕС», — говорится в выдержках.