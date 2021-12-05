Коронавирус в Грузии: статистика 5 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 410 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 865 293-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 389;

Имерети – 776;

Шида Картли – 210;

Самегрело – Земо Сванети – 245;

Квемо Картли – 179;

Кахети – 182;

Аджария – 157;

Самцхе-Джавахети – 91;

Мцхета-Мтианети – 66;

Гурия – 87;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 732 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 806 596 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 344 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 273 (-1 422). В тяжелом состоянии находится 1 583 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 378 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 458 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 242 человека;

В карантинных пространствах находятся – 36 человек;

Проходят лечение на дому – 38 627 человек;

На самоизоляции находятся – 42 080 человек.

За последние 24 часа было проведено 37 714 тестов. В том числе 20 679 исследований на антиген и 17 035 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,04%. Показатель за последние 14 дней – 8,63%.