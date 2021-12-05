coronavirus cells infection virus covid 19 CPN8ZE5 #новости Covid-19, коронавирус в Грузии, пандемия коронавируса
Coronavirus cells infection. Virus Covid-19 causing pandemic around the world. 3D render

Коронавирус в Грузии: статистика 5 декабря

SOVAОт

В Грузии за сутки выявлено 3 410 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 865 293-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

  • Тбилиси – 1 389;
  • Имерети – 776;
  • Шида Картли – 210;
  • Самегрело – Земо Сванети – 245;
  • Квемо Картли – 179;
  • Кахети – 182;
  • Аджария – 157;
  • Самцхе-Джавахети – 91;
  • Мцхета-Мтианети – 66;
  • Гурия – 87;
  • Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 732 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 806 596 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 344 случая летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 46 273 (-1 422). В тяжелом состоянии находится 1 583 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 378 человек.

  • Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 458 человек;
  • В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 242 человека;
  • В карантинных пространствах находятся – 36 человек;
  • Проходят лечение на дому – 38 627 человек;
  • На самоизоляции находятся – 42 080 человек.

За последние 24 часа было проведено 37 714 тестов. В том числе 20 679 исследований на антиген и 17 035 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,04%. Показатель за последние 14 дней – 8,63%.

SOVA

Вам также может понравиться

Ещё статьи из рубрики => #новости