Коронавирус в Грузии: статистика 5 декабря

В Грузии за сутки выявлено 3 410 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 865 293-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 1 389;
- Имерети – 776;
- Шида Картли – 210;
- Самегрело – Земо Сванети – 245;
- Квемо Картли – 179;
- Кахети – 182;
- Аджария – 157;
- Самцхе-Джавахети – 91;
- Мцхета-Мтианети – 66;
- Гурия – 87;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 28.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 4 732 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 806 596 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 46 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 344 случая летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 46 273 (-1 422). В тяжелом состоянии находится 1 583 пациента, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 378 человек.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 458 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 242 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 36 человек;
- Проходят лечение на дому – 38 627 человек;
- На самоизоляции находятся – 42 080 человек.
За последние 24 часа было проведено 37 714 тестов. В том числе 20 679 исследований на антиген и 17 035 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 9,04%. Показатель за последние 14 дней – 8,63%.