Путин и Байден проведут переговоры 7 декабря

7 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут видеоконференцию. Лидеры двух стран будут обсуждать наращивание российских войск возле украинских границ, а также выполнение договоренностей, достигнутых на их встрече в Женеве.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден подчеркнет озабоченность США действиями российских вооруженных сил вдоль украинской границы и вновь заявит о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

По информации Вашингтона у украинских границ сосредоточено порядка 90 тысяч российских военнослужащих. Необычная концентрация и перемещение боевой техники в этом районе продолжается. Есть опасения, что Россия готовится к вторжению в Украину.

Напомним, что Байден и Путин встречались тет-а-тет лишь однажды, в Женеве 16 июня 2021 года.

Напомним также, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров уже встречались для обсуждения украинского вопроса.