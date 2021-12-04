Жители Зегдулети, требующие возвращения пастбищ, пытались перекрыть главную трассу Грузии

Жители села Зегдулети Горийского муниципалитета Грузии попытались перекрыть главную автомобильную дорогу страны – трассу Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Между ними и полицейскими произошло противостояние.

Местное население провело уже третью массовую акцию протеста с требованием вернуть им земли, проданные еще в 2008 году. Речь идет о территории сельской общины, используемой жителями Зегдулети в качестве пастбищ. В настоящее время она находится в частной собственности.

Сегодня, 4 декабря, с местным населением встретились губернатор Шида Картли Валериан Мчедлидзе, мэр Гори Владимир Хинчегашвили и другие официальные лица. По их словам, власти пытаются найти правовой выход из ситуации, чтобы, с одной стороны, не нарушить права нынешнего собственника земли, который законно приобрел земли, а с другой – учитывать интересы местных жителей.