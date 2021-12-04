Ясько: возвращение Саакашвили в тюрьму равносильно его убийству

По словам депутата Верховной Рады Украины и спутницы Михаила Саакашвили Лизы Ясько, до нее дошла «очень опасная информация» о том, что экс-президента Грузии могут перевести из военного госпиталя в Гори обратно в пенитенциарное учреждение. Она считает, что это равносильно его убийству.

«Я не знаю, почему врачи говорят, что здоровье Михаила Саакашвили улучшается, у меня была возможность наблюдать за ним в течение трех дней, и сегодня ему было хуже», — сказала Ясько после посещения экс-президента в Гори. По ее словам, у Саакашвили отекшие лицо и тело, сыпь, проблемы со зрением, очень низкий гемоглобин и в целом прогресса не наблюдается.

Лиза Ясько считает, что о переводе политика в тюрьму на данном этапе не может быть и речи, поскольку он по-прежнему испытывает слабость и нуждается в постоянном наблюдении. Она добавила, что, если Саакашвили голоден в течение 50-ти дней, то реабилитация должна продолжаться не менее 100 дней.