Тбилисское метро на три дня превратится в художественную галерею

Три станции тбилисского метрополитена на три дня превратятся в художественную галерею. Tbilisi Metro Fest будет проходить при поддержке столичной мэрии и Тбилисской транспортной компании. Организаторы мероприятия – ArtUp – Street Gallery.
«Самое многолюдное транспортное средство – метро – через несколько дней превратится в галерею и предложит пассажирам разные выставки и инсталляции», — говорится на страничке организаторов.
Фестиваль будет проходить с 18:00 6 декабря до 00:00 8 числа на станциях метро «Площадь Свободы», «Руставели» и «Марджанишвили».
В рамках проекта будут представлены работы следующих авторов:
- Levan Amashukeli
- Nino Bosikashvili
- Chertova Tina
- Gagosh
- Litvinenko
- Kacharava Maríam
- Nika Qutelia
- Elen Glazova
- Masholand
- BIIMO
- Maka Zedelashvili
- Gio Tskvitinidze, sculptor
- NINVELI (Alexander Turkiashvili)
- Nino Khundadze
- SARI KIMORO CLAN (Peter Blansczhkopf)