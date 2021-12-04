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Тбилисское метро на три дня превратится в художественную галерею

SOVAОт

Три станции тбилисского метрополитена на три дня превратятся в художественную галерею. Tbilisi Metro Fest будет проходить при поддержке столичной мэрии и Тбилисской транспортной компании. Организаторы мероприятия – ArtUp – Street Gallery.

«Самое многолюдное транспортное средство – метро – через несколько дней превратится в галерею и предложит пассажирам разные выставки и инсталляции», — говорится на страничке организаторов.

Фестиваль будет проходить с 18:00 6 декабря до 00:00 8 числа на станциях метро «Площадь Свободы», «Руставели» и «Марджанишвили».

В рамках проекта будут представлены работы следующих авторов:

  • Levan Amashukeli
  • Nino Bosikashvili
  • Chertova Tina
  • Gagosh
  • Litvinenko
  • Kacharava Maríam
  • Nika Qutelia
  • Elen Glazova
  • Masholand
  • BIIMO
  • Maka Zedelashvili
  • Gio Tskvitinidze, sculptor
  • NINVELI (Alexander Turkiashvili)
  • Nino Khundadze
  • SARI KIMORO CLAN (Peter Blansczhkopf)
SOVA

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