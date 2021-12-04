Тбилисское метро на три дня превратится в художественную галерею

Три станции тбилисского метрополитена на три дня превратятся в художественную галерею. Tbilisi Metro Fest будет проходить при поддержке столичной мэрии и Тбилисской транспортной компании. Организаторы мероприятия – ArtUp – Street Gallery.

«Самое многолюдное транспортное средство – метро – через несколько дней превратится в галерею и предложит пассажирам разные выставки и инсталляции», — говорится на страничке организаторов.

Фестиваль будет проходить с 18:00 6 декабря до 00:00 8 числа на станциях метро «Площадь Свободы», «Руставели» и «Марджанишвили».

В рамках проекта будут представлены работы следующих авторов: