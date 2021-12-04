Саакашвили обратился к грузинским медикам

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к медицинскому сообществу страны – «ко всем врачам и медсестрам, в целом – ко всему медперсоналу». На его страничке в соцсети Facebook появился очередной пост.

Политик поблагодарил врачей за их героизм в борьбе с коронавирусом, профессионализм, человечность и порядочность. Но особенно отметил принципиальность и стойкость перед лицом давления членов трех медицинских консилиумов, изучавших состояние его здоровья.

Саакашвили заявил, что гордится своим большим вкладом в создание новых клиник. По его словам, следующим планом было удвоить зарплату младшему медперсоналу и обучить весь персонал. Но сегодня многим врачам и медсестрам приходится работать одновременно в нескольких местах, чтобы прокормить свои семьи, добавил экс-президент. Он добавил, что сейчас, в условиях борьбы с Covid-19, медики получают 50-процентную надбавку от международных организаций. Но после пандемии они лишатся и этого достатка, а ситуация фундаментально не изменится.

«Даже здесь Горийский госпиталь из-за меня полностью закрыли, лишь не переводить меня в мультифункциональную клинику в Тбилиси. В результате уменьшилось количество пациентов и зарплаты части медперсонала. Я хочу извиниться перед ними за правительство», — заявил Саакашвили.