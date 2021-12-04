Коронавирус в Грузии: статистика 4 ноября

В Грузии за сутки выявлено 3 950 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 861 883-х.

Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:

Тбилиси – 1 657;

Имерети – 686;

Шида Картли – 343;

Самегрело – Земо Сванети – 274;

Квемо Картли – 222;

Кахети – 208;

Аджария – 152;

Самцхе-Джавахети – 134;

Мцхета-Мтианети – 126;

Гурия – 108;

Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 40.

За последние 24 часа от коронавируса вылечились 2 014 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболело уже 801 864 лица. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 40 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 12 298 случаев летального исхода от Covid-19.

Активных случаев на сегодняшний день – 47 695 (+1 896). В тяжелом состоянии находится 1 601 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 369 человек.

Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 6 528 человек;

В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 155 человек;

В карантинных пространствах находятся – 35 человек;

Проходят лечение на дому – 40 012 человек;

На самоизоляции находятся – 42 193 человека.

За последние 24 часа было проведено 54 482 теста. В том числе 32 510 исследования на антиген и 21 972 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 7,25%. Показатель за последние 14 дней – 8,66%.