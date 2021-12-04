Илларионов: Путин получает большое удовольствие от происходящего с Саакашвили

Владимир Путин не может простить Михаилу Саакашвили то, что потерпел от него поражение в 2008 году. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил российский экономист, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. По его словам, «хозяин Кремля получает большое удовольствие» от того, что происходит с Саакашвили.

«В какой степени он влияет на это, мы не знаем, но то, что это реализует его самые глубокие чувства удовлетворения, потому что его противник, который победил его своим умом, своей энергией, победил его и в политических реформах, и в экономических, и победил его даже на поле боя в том смысле, что Путину не удалось реализовать в Грузии то, что планировалось. Планировался захват всей страны. Планировалось свержение того правительства, планировалось свержение самого Михаила Саакашвили. Путин очень надеялся, что ему удастся запугать Михаила Саакашвили, и были отправлены люди, которые пытались уговорить Михаила покинуть территорию страны во время агрессии Кремля против Грузии».

По словам Илларионова, Саакашвили отверг эти «требования и предложения» и остался в стране. «И именно его действия не позволили ни захватить страну, ни свергнуть правительство, сохранить политический режим, политические свободы и то, что было сделано в стране Михаилом Саакашвили и этой командой. Путин, конечно, не может ему простить то, что ему пришлось потерпеть поражение от Грузии, от Михаила Саакашвили», – добавил эксперт.