В Тбилиси пройдет Новогодний фестиваль шоколада

В Тбилисском ботаническом саду 4 и 5 декабря пройдет Новогодний фестиваль шоколада.

На фестивале будет представлена продукция, произведенная как в Грузии, так и в других странах. Кроме того, гостей будут угощать горячим шоколадом и глинтвейном. В программе также розыгрыши призов, новогодние активности для детей, а вечером, с 17:00 до 20:00 – выступление диджея и лазерное шоу.

Фестиваль будет работать в течении двух дней с 14:00 до 20:00.

Посещение мероприятия – бесплатное. Но организаторы напоминают: для того, чтобы попасть на него, нужно оплатить входной билет в Тбилисский ботанический сад. Стоимость билета для взрослых – 4 лари, 1 лари – для студентов и пенсионеров, 50 тетри – для школьников, а для детей до 6 лет вход бесплатный.