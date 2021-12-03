TI: за годы правления «Грузинской мечты» на PR-службы из бюджета было потрачено ₾140 млн

В период правления «Грузинской мечты» в 2013-2020 годы на оплату труда сотрудников PR-служб госструктур из государственного бюджета было потрачено 140,5 млн лари (около 45 млн долларов по нынешнему курсу). Наиболее значительная сумма – более 19,9 млн лари – пришлась на 2016 год. Об этом свидетельствует исследование, проведенное организацией Transparency International – Georgia.

Работа включает в себя данные 322 ведомств, в том числе органов законодательной, исполнительной, судебной власти, а также органов местного самоуправления и юридических лиц публичного права.

По данным Transparency International, 35 учреждений не предоставили им информацию или предоставили ее не полностью. Среди них – правительственная администрация, министерство обороны, министерство экономики и устойчивого развития. НПО подала в суд иски против них с требованием в соответствии с законом предоставить всю публичную информацию.

«В 2020 году по сравнению с 2012 годом количество сотрудников, занятых в PR-службах госструктур, увеличилось с 578 до 969 человек (68%)», — говорится в исследовании.