ЕС выделит €12,75 млн помощи Силам обороны Грузии

Согласно решению Евросоюза, Силы обороны Грузии получат 12,75 млн евро помощи от «Европейского фонда мира», передает Общественный вещатель. Программа поддержки будет рассчитана на 36 месяцев.

По информации Службы внешних связей ЕС, эта помощь расширит возможности Сил обороны Грузии, в том числе их способность оказывать услуги гражданскому населению в кризисных или чрезвычайных ситуациях. В частности, помощь включает в себя нелетальное медицинское и инженерное оборудование, а также активы мобильности гражданского типа.

Как отмечают в Брюсселе, для Грузии, Молдовы и Украины ЕС также стремится укрепить возможности и оперативную совместимость местных вооруженных сил, чтобы внести свой вклад в общую безопасность, а также в военные миссии и операции по обороне. В рамках помощи Молдова получит 7 млн евро, а Украина – 31 млн евро.